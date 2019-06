Im Januar 1920 nahm der Völkerbund in Genf seine Arbeit auf. Er war gewissermaßen Treuhänder und Nachlassverwalter der Pariser Friedenskonferenz - und wie diese von Anfang an vielen Zwängen ausgesetzt. Die Idee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker scheiterte an den Interessen der Staaten - etwa in den fernen Kolonien, aber auch in Südtirol, wo die Bewohner sich mehrheitlich mit Österreich verbunden fühlten, aber nun zu Italien gehörten.



"Der Völkerbund sollte das Prinzip des politischen Multilateralismus in institutionelle Form bringen", sagt der Marburger Historiker Eckart Conze. "Er sollte auf der Basis des Völkerrechts, von zwischenstaatlichen Verträgen und Übereinkünften sowie durch die Regeln der in Genf angesiedelten Organisation selbst ein System kollektiver Sicherheit schaffen und darüber hinaus zur friedlichen Beilegung von Konflikten beitragen."