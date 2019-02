Wir müssen Brücken schlagen zwischen dem kleineren Volkteil, der geistig arbeitet, und dem immer größer werdenden Teile unserer Volksgenossen, der mit der Hand schafft, aber geistig hungrig ist. Konrad Haenisch, preußischer Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung

"Wir müssen Brücken schlagen zwischen dem kleineren Volkteil, der geistig arbeitet, und dem immer größer werdenden Teile unserer Volksgenossen, der mit der Hand schafft, aber geistig hungrig ist." So heißt es im Erlass des preußischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Konrad Haenisch, vom 25. Februar 1919. Und: "Über Stadt und Land verbreitete Volkshochschulen, in denen die so vielfach volksfremd gewordene Wissenschaft wieder deutsch zu Deutschen spricht, müssen uns helfen, das geistige Band zwischen allen Volksteilen wieder fest zu knüpfen und verlorenes Verständnis für gemeinsame Arbeit wieder zu erobern."



Ganz so altruistisch, wie man denken könnte, war dieses Vorgehen natürlich nicht. Nicht nur der Erste Weltkrieg hatte große Wunden hinterlassen, auch von Seiten der Arbeiterbewegung blies dem Staat ordentlich Gegenwind ins Gesicht. Warum also sollte man Arbeiterverbänden das Feld der (politischen) Volksbildung überlassen? Eine - irgendwie neutralere - Lösung sollte her.



Und so hieß es im Erlass von 1919 auch: "Die Volkshochschulen wollen und sollen nicht staatlich geleitet werden. Aber der Staat wird und muss die Förderung der Volkshochschulen als eine ihm obliegende wichtige Aufgabe betrachten. Das Ministerium öffnet daher der Volkshochschulbewegung für ihre Arbeiten und Übungen alle staatlichen Unterrichtsräume und Sammlungen so weitgehend, wie es mit den Anforderungen eines geordneten Betriebes der Schulen und Hochschulen irgend vereinbar ist." Das war neu!