Schulforscher Till-Sebastian Idel von der Universität Bremen sagt: "Sie sind sehr unterschiedlich, man muss unterscheiden zwischen Waldorfpädagogik und der bestimmten Waldorfschule. Sicherlich findet man auch Schulen, die eher orthodox sind. Ich würde aber sagen, dass das nur wenige sind, die meisten Waldorfschulen gehen mit der Zeit."



15 Waldorfschulen gibt es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg oder in Rheinland-Pfalz sind es um die 60 - jeweils. "Gerade im Osten ist die Waldorfschulbewegung in Bewegung, da tut sich was", sagt Birgit Thiemann von der Region Mitte-Ost im Bund der Freien Waldorfschulen. Während der Markt im Westen gesättigt sei und die Schulen mancherorts um Schüler ringen, würden im Osten Schulen neu gegründet. Bundesweit haben die Freien Waldorfschulen laut Statistischem Bundesamt innerhalb von zehn Jahren seit dem Schuljahr 2006/2007 einen Zuwachs von 16 Prozent erlebt.