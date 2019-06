1919 wurde von Rudolf Steiner (1861-1925) zusammen mit Emil Molt, Besitzer der damaligen Waldorf Astoria Zigarettenfabrik, für die Arbeiterkinder in Stuttgart die erste Waldorfschule gegründet und nach der Fabrik benannt. Die Idee: Unabhängig von sozialer Herkunft, Begabung und späterem Beruf erhielten junge Menschen eine gemeinsame Bildung. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden 34 weitere Waldorfschulen gegründet: in Deutschland, der Schweiz, Holland, England, Norwegen und Schweden, in Ungarn und in Österreich sowie in den USA.



Von 1945 bis 1989 wuchs die Waldorfschulbewegung zu einem weitverbreiteten pädagogischen Modell. Dieses wurde von der Erziehungswissenschaft skeptisch bis ablehnend beäugt. In wenigen Staaten, wie etwa in Deutschland, Holland und Skandinavien, wurden die Waldorfschulen als Schulen in freier Trägerschaft staatlich subventioniert. In den meisten Staaten finanzieren Eltern die Schulen. Heute gibt es weltweit 1.200 Waldorfschulen - auf allen Kontinenten. In Deutschland hat sich ihre Zahl seit 1990 verdoppelt. An 245 Waldorfschulen werden 88.000 Schüler unterrichtet.



von Michael Kniess