Zar Nikolaus von Russland (l.) und seine Familie Quelle: imago

Es muss ein grauenhaftes Gemetzel gewesen sein, was sich da in der Nacht vom 16. auf den 17. Juli 1918 im Keller eines Hauses in Jekaterinburg abspielte. Elf Menschen wurden erschossen, mit Bajonetten niedergestochen, überall war Blut. Es war die Zeit nach der Oktoberrevolution. Bürgerkrieg. Und die Toten waren keine gewöhnlichen Opfer: Es war der abgesetzte Zar Nikolaus, seine Familie und Bedienstete. Sechs Erwachsene und fünf Kinder. Die Erwachsenen und der 14-jährige Thronfolger starben recht schnell, wie Augenzeugen später berichteten. Doch die Töchter des Zaren hatten Edelsteine in ihren Korsetten versteckt, an denen die Kugeln teilweise abprallten. So griffen die Rotgardisten zu den Bajonetten.