ICE-Sprinter legen Strecke in unter vier Stunden zurück. Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Auf ihrer neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München hat die Deutsche Bahn in den ersten 100 Tagen knapp 1,2 Millionen Fahrgäste befördert. Das seien mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum zwischen beiden Städten, teilte der bundeseigene Konzern mit.



Mit dem ICE-Sprinter erreichen Bahnfahrer München beziehungsweise Berlin nach vier Stunden. Der Linienverkehr auf der neuen Trasse begann am 10. Dezember und war am 20. März 100 Tage alt.