Die Explosion des Oppauer Stickstoffwerkes am 21. September 1921 zerstörte alle mittelalterlichen Glasfenster des Doms.



Die zeitgenössischen Kirchenfenster sind sehr unterschiedlich. Neben einfacher klarer oder Milchglasverglasung in den Querschiffen wurden besonders in den Kapellen anspruchsvolle moderne Bildfenster geschaffen. So zum Beispiel die farbigen Glasfenster von Heinz Hindorf in der Marienkapelle, die das Marienleben und die 14 Nothelfer thematisieren. Sie entstanden zwischen 1986 -1988.



In der Georgkapelle zeigt das Geschichtsfenster von 1992 in 20 Szenen die Wormser Bistumsgeschichte vom vermutlich ersten Bischof Victor 345 bis zur Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg.



Eine ungewöhnliche politische Stellungnahme findet sich mit der Darstellung des Kernkraftwerks Biblis als "Turmbau zu Bablis" in einer Reihe von Beispielen menschlicher Sünden.