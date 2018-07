105. Tour der France gestartet Quelle: reuters

Auf der Atlantikinsel Noirmoutier ist die 105. Tour de France gestartet worden. Insgesamt 176 Radprofis nahmen um 11.10 Uhr die erste Etappe in Angriff. Der Tagesabschnitt endet nach 201 Kilometern in Fontenay-le-Comte. Hoffnungen auf einen Etappensieg und damit auf das erste Gelbe Trikot machen sich auch die deutschen Sprinter um Marcel Kittel, Andre Greipel und John Degenkolb.



Die Frankreich-Rundfahrt endet am 29. Juli nach 21 Etappen und 3.351 Kilometern traditionell auf den Champs-Elysees in Paris. Der britische Titelverteidiger Chris Froome peilt seinen fünften Tour-Sieg an.