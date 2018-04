Cockpit in einer Boeing 747-800. Symbolbild Quelle: Arne Dedert/dpa

Ein Flughafenmitarbeiter hat einen betrunkenen Co-Piloten am Flughafen Stuttgart kurz vor dem Abflug nach Lissabon mit 106 Passagieren an Board gestoppt. Der 40-Jährige hatte am Freitagabend bereits im Cockpit mit den Vorbereitungen für den Flug begonnen.



Dem Flughafenmitarbeiter waren bei dem Co-Piloten ein unsicherer Gang und Alkoholgeruch aufgefallen - er informierte die Luftaufsicht und die Polizei. Die 106 Passagiere müssen wohl bis zum Montag auf einen Ersatzflug nach Lissabon warten.