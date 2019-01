Passagiere warten am Flughafen Düsseldorf.

Quelle: dpa

Die angekündigten Warnstreiks des Sicherheitspersonals am Donnerstag treffen laut Flughafenverband ADV etwa 111.000 Reisende in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart. Der Verband zeigte sich über das Vorgehen der Gewerkschaft Verdi im Streit über höhere Gehälter für die Sicherheitsleute an Flughäfen entsetzt.



Der ganztägige Warnstreik sei "überzogen, rücksichtslos und unverantwortlich", sagte ADV-Chef Ralph Beisel. Es entstünde großer Schaden für die Flughäfen und für "das Image Deutschlands".