Ab heute kann das Baukindergeld beantragt werden. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Familien in Deutschland können ab sofort das neue Baukindergeld beantragen. Anträge können bei der KfW-Bankengruppe gestellt werden, um den Zuschuss des Staates für den Bau eines Hauses oder den Kauf einer Immobilie zu bekommen. Man muss aber mit den Kindern dort auch einziehen.



Der Zuschuss in Höhe von 1.200 Euro je Kind wird über zehn Jahre ausgezahlt, also 12.000. Damit soll angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt eine Unterstützung für Wohneigentum gewährt werden.