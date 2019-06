Ford will in Europa 12.000 Stellen abbauen. Archivbild.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Ford will in Europa 12.000 Arbeitsplätze streichen. Die Zahl der Standorte soll bis Ende 2020 um sechs auf 18 reduziert werden, teilte der US-Konzern mit.



Es geht um Werksschließungen in Russland, Frankreich und Großbritannien, in der Slowakei wurde ein Werk verkauft. In Deutschland will Ford kein Werk schließen, aber Personal reduzieren. 5.400 Stellen sollen hier wegfallen, 3.200 Mitarbeiter sind bereits ausgeschieden oder wollen dies tun, etwa weil sie Abfindungen angenommen haben.