Feuerwerk-Spektakel «Rhein in Flammen» bei Koblenz. Quelle: Thomas Frey/dpa

Rund 120.000 Besucher haben bei "Rhein in Flammen" zwischen Koblenz und Spay eine Reihe von Feuerwerken bewundert. An Land sowie an Bord von rund 60 festlich geschmückten Schiffen beobachteten sie das traditionsreiche Lichterspektakel am Sommerhimmel, wie die Polizei mitteilte.



Der alljährliche Schiffskonvoi war laut den Veranstaltern wieder der größte Deutschlands. Parallel ging entlang des Rheins ein Sommerfest von Freitag bis Sonntag über die Bühne - mit Flaniermeile und Konzerten.