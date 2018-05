Ganz gut erhalten: die 125 Jahre alte Levi's-Jeans Quelle: ap

Eine 125 Jahre alte Levi's-Jeans ist für fast 100.000 Dollar (86.000 Euro) verkauft worden. Der Käufer sei ein Liebhaber alter Hosen von Levi Strauss & Co. und lebe in Südostasien, sagte Daniel Buck Soules vom Auktionshaus Daniel Buck Auctions.



Die Jeans war 1893 von dem Ladenbetreiber Solomon Warner aus dem Territorium Arizona gekauft worden. Die Jeans sei in gutem Zustand, weil Warner sie nur wenige Male getragen habe, bevor er krank wurde, sagte Soules.