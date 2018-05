127 Millionen Jahre altes Küken bringt Evolutionsforscher weiter. Quelle: Dr. Fabien Knoll/dpa

Ein 127 Millionen Jahre altes Kükenfossil, das in Spanien gefunden wurde, gibt Einblick in die evolutionäre Entwicklung früher Vogelarten. Das Vögelchen sei bald nach seiner Geburt gestorben, schreiben Forscher im Fachblatt "Nature Communications".



Dadurch sei es möglich, die Knochen eines sehr jungen Tieres zu untersuchen. Das Küken habe in einer Zeit gelebt, als es noch Dinosaurier gab. Laut der Forscher ist es eines der kleinsten prähistorischen Vogelfossile, die je entdeckt wurden.