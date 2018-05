3.700 Blauhelme kamen im Dienst ums Leben. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Vereinten Nationen haben der im vergangenen Jahr im Dienst ums Leben gekommenen Blauhelmsoldaten gedacht, darunter auch zwei Deutschen. Im vergangenen Jahr seien 129 Blauhelmsoldaten gestorben, teilten die UN in New York mit. Die beiden Deutschen waren im Juli 2017 beim Absturz eines Kampfhubschraubers in Mali ums Leben gekommen.



Seitdem die Blauhelme am Dienstag vor genau 70 Jahren gegründet wurden, sind bereits mehr als 3.700 Blauhelmsoldaten im Dienst ums Leben gekommen.