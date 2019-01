Ein Kiewer Gericht hat Janukowitsch in Abwesenheit verurteilt.

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Ein ukrainisches Gericht hat Ex-Präsident Viktor Janukowitsch in Abwesenheit zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 68-Jährige Hochverrat begangen und Beihilfe bei der Führung eines Angriffskrieges geleistet habe, meldeten örtliche Medien. Die Staatsanwaltschaft hatte 15 Jahre gefordert.



"Es gibt keinen Zweifel, dass das Gericht unter Druck der jetzigen Regierung gearbeitet hat", sagte einer der Anwälte von Janukowitsch. Er kündigte Berufung an.