Nachbarn reagierten geschockt auf den Fund. Er habe nicht gewusst, dass in dem Haus Kinder gewesen seien, so ein Nachbar. Andere Bekannte beschrieben die Familie als sehr verschlossen. "Sie haben kein Wort gesagt", sagte ein Anwohner. Er habe Familienmitglieder vor einigen Jahren gesehen, als diese vor Weihnachten eine Krippe aufbauten. Eine weitere Nachbarin sagte der "LA Times", sie habe nur ab und zu Kinder in ein Auto steigen sehen und sich gewundert, weil diese so blass seien. "Ich dachte, diese Kinder werden zu Hause unterrichtet. Man weiß, irgendetwas ist komisch, aber man will nichts Schlechtes von anderen Leuten denken."