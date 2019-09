Deutscher Reisebus verunglückt in Danzig.

Quelle: Jan Dzban/PAP/dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem deutschen Reisebus und einer Straßenbahn sind im polnischen Danzig 13 Menschen verletzt worden. Der Bus kam aus Kandern in der Nähe von Lörrach in Baden-Württemberg, wie eine Sprecherin der Danziger Polizei sagte. Der Fahrer sei wahrscheinlich bei Rot abgebogen und bei dem Manöver mit der Straßenbahn kollidiert. Ein Video des Senders TVN24 zeigt, wie der Bus über die Gleise links abbiegt und in seiner Mitte von dem herannahenden Zug gerammt wird.