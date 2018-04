In Melbourne fuhr ein Autofahrer in eine Menschenmenge. Quelle: Kaitlyn Offer/AAP/dpa

In der australischen Großstadt Melbourne ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast. Mindestens 14 Menschen mussten nach dem Vorfall nahe dem Bahnhof Flinders Street in Kliniken gebracht werden, wie Rettungsdienste berichteten. Unter den Verletzten sollen auch Kinder sein.



Der Fahrer und ein weiterer Mann wurden festgenommen, erklärte die Polizei des Bundesstaates Victoria. Nach Einschätzung der Ermittler hat der Fahrer seinen Wagen absichtlich in die Menschenmenge gesteuert.