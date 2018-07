Fahrgäste stehen an einer Bushaltestelle in Frankfurt. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Für einen stärkeren Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase in fünf "Modellstädten" bietet die Bundesregierung bis 2020 insgesamt 130 Millionen Euro an. Das Geld soll in Bonn, Essen, Herrenberg, Mannheim und Reutlingen für Projekte genutzt werden können. Das teilten Umwelt- und Verkehrsministerium mit.



Insbesondere der öffentliche Nahverkehr soll mit den Geldern attraktiver gemacht werden. Der Bund sei bereit, im Schnitt 95 Prozent der Kosten der einzelnen Vorhaben zu übernehmen.