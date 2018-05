Was Zeichen des Friedens und des Miteinanders ist, wurde in Kriegszeiten zu Kanonen. 70 Prozent aller Glocken in Deutschland wurden im Dritten Reich abgehängt und wanderten auf den sogenannten "Glockenfriedhof" in Hamburg. Mehr als die Hälfte von ihnen wurde zerstört und zu Kanonen gegossen. "Am Ende", so erzählt Martin Kares von der Landeskirche Baden, "sollten nur noch zwölf Glocken auf dem Reichsparteigelände in Nürnberg hängen. Dazu kam es nicht mehr."