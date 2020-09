Medizinisches Personal wartet in Schutzanzügen an einer Klinik.

Quelle: CHINATOPIX/AP/dpa

Die Zahl der bestätigten Erkrankungen mit dem neuartigen Coronavirus ist um 1.459 neue Fälle auf mehr als 6.000 gestiegen. Weitere 26 Patienten sind in China gestorben. So legte die Zahl der Todesfälle auf 132 zu.



Außerhalb Chinas gibt es etwas mehr als 80 nachgewiesene Infektionen. Betroffen sind unter anderem die Länder Japan, die USA und Australien. In Deutschland sind vier Menschen mit dem Virus infiziert. In China gibt es neben den bestätigten Infektionen fast 10.000 weitere Verdachtsfälle.