Fresenius legt gute Zahlen vor.

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat 2017 erneut Rekordergebnisse erzielt, muss aber bei einer milliardenschweren angepeilten Übernahme in den USA einen Rückschlag hinnehmen.



Vor allem dank eines starken Geschäfts mit Privatkliniken stieg der Umsatz um 15 Prozent gemessen am Vorjahr auf knapp 33,9 Milliarden Euro. Das teilte Fresenius in Bad Homburg mit. Der Konzerngewinn kletterte um 16 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Damit erreichte Fresenius das 14. Rekordjahr in Folge.