Urteil gegen Ursula Haverbeck. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck soll für 14 Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Detmold sieht es laut einem Urteil als erwiesen an, dass die 89-Jährige sich der Volksverhetzung schuldig gemacht hat.



Haverbeck hatte 2016 in Briefen und Schriften den Völkermord an den europäischen Juden geleugnet. Mehrere Amtsgerichte hatten sie daraufhin zu Haftstrafen verurteilt. Dagegen war die Frau aus Vlotho in Berufung gegangen. Das Urteil des Landgerichts ist aber noch nicht rechtskräftig.