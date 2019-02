Petricek befürwortet das Projekt.

In Tschechien wird über die Aufnahme von 14 syrischen Flüchtlingskindern diskutiert. Hintergrund ist eine Initiative der Europaabgeordneten Michaela Sojdrova. Außenminister Tomas Petricek stellte sich hinter das Projekt. "Ich denke, dass Tschechien als Land groß genug ist, um 14 kleinen Kindern, die dem Konflikt in Syrien entkommen sind, zu helfen", sagte er.



Die Regierung in Prag ist in der Frage gespalten. Ministerpräsident Andrej Babis hatte sich gegen das Projekt gestellt.