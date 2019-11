In Frankreich stürmt es kräftig.

Quelle: Bob Edme/AP/dpa

Wegen eines Sturmtiefs ist in rund 140.000 Haushalten im Südwesten Frankreichs der Strom ausgefallen. Besonders betroffen seien die Regionen Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne und Occitanie, wie der Netzbetreiber Enedis mitteilte.



Mitarbeiter seien vor Ort, um den Strom so schnell wie möglich wiederherzustellen. Starker Regen und schwer zugängliche Straßen erschwerten den Zugang. Der Herbststurm "Amelie" war in der Nacht zu Sonntag über Frankreichs Atlantikküste hinweggefegt.