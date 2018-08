Migranten an Bord des Rettungsschiffes "Aquarius". Quelle: Guglielmo Mangiapane/SOS MEDITERRANEE/dpa

Das seit Tagen auf See ausharrende Rettungsschiff "Aquarius" mit 141 Migranten an Bord darf auf Malta anlegen. Die Migranten würden anschließend zwischen Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und Spanien aufgeteilt, teilte die Regierung des Inselstaats mit.



Die 141 Flüchtlinge waren am Freitag vor der libyschen Küste geborgen worden. Seitdem warteten die Betreiber des Schiffes, SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen, auf die Zuweisung eines sicheren Hafens.