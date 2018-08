Der Billigflieger Ryanair steht vor neuen Streiks. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Reisende müssen sich wieder auf Streiks bei Europas größtem Billigflieger Ryanair gefasst machen. Am kommenden Freitag werden insgesamt 104 Flüge von und nach Belgien gestrichen, teilte das Unternehmen mit. Außerdem seien am selben Tag Schweden (22 Flüge) und Irland (20) betroffen.



Auch Passagiere in Deutschland könnten von Streiks betroffen sein. Sollte Ryanair bis Montag kein verbessertes Angebot abgegeben haben, will die Gewerkschaft Cockpit am Mittwoch weitere Schritte verkünden.