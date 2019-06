Mexikanische Sicherheitskräfte kontrollieren Ausweise. Archivbild

Quelle: Javier Lira/NOTIMEX/dpa

Mexiko will mit fast 15.000 Polizisten und Soldaten an seiner Nordgrenze die ungeregelte Einwanderung in die USA bremsen. Das sagte Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval. Die Sicherheitskräfte waren infolge eines Migrationsabkommens mit Washington bereits am Wochenende an die Grenze geschickt worden.



Dort sollen sie Migranten aus Zentralamerika aufhalten oder festnehmen. Bislang hatten die mexikanischen Sicherheitskräfte äußerst selten Flüchtlinge an der US-Grenze festgesetzt.