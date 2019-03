Die Suche nach Rebecca blieb erneut erfolglos.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Auch die zweite große Suche nach der verschwundenen Rebecca ist ohne Erfolg geblieben. Erneut durchkämmte eine Hundertschaft Polizisten fast den ganzen Tag ein Waldgebiet in Brandenburg. Am Abend wurde die Suche vorerst beendet. Am Samstag will die Polizei weiter suchen. An welchem Ort steht noch nicht fest.



Die Mordkommission geht davon aus, dass Rebecca getötet wurde. Sie will die Leiche finden, um bei den Ermittlungen gegen den verdächtigen Schwager des Mädchens weiterzukommen.