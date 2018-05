Die beiden Jugendlichen sollen sich gestritten haben. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige im rheinland-pfälzischen Kandel wird der tatverdächtige Jugendliche an diesem Donnerstag einem Richter vorgeführt. Das Gericht entscheidet dann über einen Haftbefehl wegen eines Tötungsdelikts.



Der Junge soll das gleichaltrige Mädchen am Mittwoch umgebracht haben. Dem Angriff sei ein Streit zwischen den Teenagern in einem Drogeriemarkt vorausgegangen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Auslöser für den Streit ist noch unklar.