Tatort in Alt-Hohenschönhausen. Quelle: Paul Zinken/dpa

Der gewaltsame Tod einer 14-Jährigen in Berlin scheint aufgeklärt - ein 15-Jähriger aus dem Bekanntenkreis hat gestanden, das Mädchen erstochen zu haben. Das teilte die Polizei mit. Warum der deutsche Staatsangehörige die 14-Jährige umbrachte, sei noch unklar. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.



Die Mutter des Mädchens hatte sie am Mittwoch mit schweren Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen gefunden. Rettungskräfte konnten den Tod nicht mehr verhindern.