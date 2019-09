"Ich wollte keinen Schrein, sondern ein Gerichtsurteil", sagt Kessajewa. Die Frau ist nicht nur in Beslan bekannt, sondern in ganz Russland und Europa. Seit damals plagt sie das ohnmächtige Gefühl, doppelt zum Opfer geworden zu sein: das Opfer der Terroristen, aber auch das Opfer ihres eigenen Staates, der nicht in der Lage war, die Stadt zu schützen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gab den Betroffenen im Frühjahr 2017 Recht. Erst Monate später erkannte Russland das Urteil an. Moskau muss den Hinterbliebenen rund drei Millionen Euro Schmerzensgeld zahlen.