Ein fahrender Bus mit Schülern an Bord hat auf der Bundesstraße 308 bei Oberreute (Landkreis Lindau) zu brennen begonnen. Der 65 Jahre alte Busfahrer bemerkte Probleme mit dem Motor, es bildete sich Rauch im oberen Stockwerk des Doppeldeckers. Laut Polizei in Kempten wurden 15 Schüler leicht verletzt.



Insgesamt waren 55 Menschen in dem Bus. Sie konnten sich alle aus dem Bus retten. Fünf Schüler erlitten Rauchvergiftungen, zehn Schüler hatten leichte Schnittverletzungen oder Prellungen.