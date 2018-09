Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Bamberg. Quelle: NEWS5

Der Dachstuhl in einem Gebäude des Ankerzentrums in Bamberg ist in Flammen aufgegangen. Das Gebäude der Wohneinrichtung für Flüchtlinge musste nach Angaben der Polizei geräumt werden, die 150 Bewohner des Hauses wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Ursache war zunächst nicht bekannt.



Die rund 100 Einsatzkräfte hatten den Brand zwar nach drei Stunden unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht. "Die Stelle auf dem Dach ist schwer zu erreichen," sagte ein Polizeisprecher.