Flugzeug der irischen Fluggesellschaft Ryanair. Quelle: Silas Stein/dpa

Kunden des Billigfliegers Ryanair müssen am Mittwoch mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind erneute Streiks des fliegenden Personals an den zwölf deutschen Basen des größten europäischen Billigfliegers. Dazu aufgerufen haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und ver.di.



In dem Arbeitskampf geht es um erstmalig abzuschließende Tarifverträge für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Ryanair hat 150 von 400 geplanten Flügen von und nach Deutschland gestrichen.