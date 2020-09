Der Vizepräsident des Unternehmens Fortum HorsePower, Anssi Paalanen, erklärte, das Projekt, Strom aus Pferdemist zu erzeugen, sei vor fünf Jahren gestartet worden. Inzwischen habe es sich zu einem Unternehmen entwickelt, das seit 2015 rund 70.000 Tonnen Pferdemist aus finnischen Ställen gesammelt und verwertet habe. Der Mist wird dann in einer Anlage in Südfinnland mit Sägemehl und Holzschnitzeln vermischt und verbrannt. Der Anteil an der Biomasse werde auf zehn Prozent begrenzt.