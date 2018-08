Florian Wellbrock über 1500m am 4.8.2018 in Glasgow Quelle: imago

Florian Wellbrock hat dem deutschen Schwimmteam bei der EM in Glasgow die zweite Goldmedaille beschert. Der Magdeburger siegte im Finale über 1.500 m Freistil in deutscher Rekordzeit von 14:36,15 Minuten vor dem Ukrainer Michailo Romantschuk und dem italienischen Olympiasieger Gregorio Paltrinieri.



Vor Wellbrock, der noch im Becken über die 800 m und im Freiwasser in der Staffel aussichtsreich startet, hatten bereits Henning Mühlleitner mit Bronze über 400 m Freistil und die siegreiche Mixed-Freistilstaffel über 4x200 m Medaillen für den DSV gewonnen.