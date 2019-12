Dennoch durfte das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" am Sonntag in Tarent anlegen. Die 88 Migranten an Bord seien acht Tage nach ihrer Rettung erschöpft und müde, sagte Stadträtin Gabriella Ficocelli der Nachrichtenagentur Ansa. Unter ihnen seien fünf unbegleitete Minderjährige. Zuvor hatten vier EU-Staaten die Aufnahme von 67 der Geretteten zugesagt. Die anderen 21 sollen in Italien bleiben.