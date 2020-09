Gezi-Prozess - Osman Kavala. Archivbild

Quelle: Wiktor Dabkowski/dpa

Ein türkisches Gericht hat den Intellektuellen Osman Kavala und weitere Angeklagte von allen Vorwürfen freigesprochen. Die Richter in Silivri ordneten nach Angaben von Beobachtern zudem Kavalas Freilassung aus der Haft an. Er sitzt seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft.



Hintergrund der Anklage waren die Gezi-Proteste im Sommer 2013. Damals hatten Aktivisten zunächst gegen die Bebauung des Gezi-Parks im Zentrum Istanbuls demonstriert. Die Aktion weitete sich aus zu landesweiten Demonstrationen gegen die autoritäre Politik des damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der ließ die Gezi-Proteste brutal niederschlagen.