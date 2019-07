Trotz kühlem Wetter sind Urlauber an den Ostseestränden unterwegs

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

In weiten Teilen Deutschlands bleibt es trocken. Mindestens bis zum Mittwoch erwarten Meteorologen vor allem in der Mitte keine nennenswerten Niederschläge. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit.



Von Sonntag an gehen die Temperaturen etwas zurück - nördlich von Main und Mosel werden den Angaben zufolge dann nur noch kühle 16 bis 21 Grad erreicht. Es wird besonders nachts kühl. Die Temperaturen sinken meist auf zwölf bis sieben Grad.