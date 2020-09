Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Quelle: Michael Kappeler/dpa/Archiv

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger in Ost- und Westdeutschland aufgerufen, im Jubiläumsjahr der Deutschen Einheit miteinander ins Gespräch zu kommen. Gelegenheit dazu böten 16 Bürgerdialoge bis zum 3. Oktober, kündigte die Kanzlerin in ihrem wöchentlichen Podcast an.



"Es soll dabei um den Erfahrungsaustausch gehen, aber es soll dabei auch um gemeinsames Erleben gehen, zum Beispiel gemeinsam Kochen oder gemeinsam ein Museum besuchen und sich dann anschließend austauschen", sagte Merkel.