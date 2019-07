Spieler, die auf einer Insel starten, Waffen und Rohstoffe sammeln und damit dann Gegner ausschalten - das ist das Computerspiel Fortnite. Ein Spielprinzip mit enormem Suchtpotenzial: Weltweit zocken etwa 250 Millionen Menschen das beliebte Spiel. Und der Beste von ihnen heißt Kyle Giersdorf, 16 Jahre alt, US-Amerikaner. Er hat am Wochenende die erste Weltmeisterschaft in New York gewonnen - und damit drei Millionen US-Dollar eingeheimst. "Das ist wahnsinnig", sagt Giersdorf, nachdem er sich in sechs Spielen durchgesetzt hatte.