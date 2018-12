Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn laufen

Quelle: Holger Hollemann/dpa

In den Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn tasten sich Arbeitgeber und die Gewerkschaften an ein Ergebnis heran. Die entscheidenden Gespräche über die künftige Einkommenshöhe stehen noch an.



Die Arbeitgeber verhandeln mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Diese fordern 7,5 Prozent mehr Geld und haben mit Aktionen gedroht, falls man sich in dieser Runde nicht einigt.