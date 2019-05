In der Türkei werden weiter Soldaten verhaftet. Archivbild

Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Fast drei Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei reißt die Serie der Fahndungen und Festnahmen nicht ab. Allein am Freitag ließen Staatsanwälte bei Razzien in vielen Provinzen 161 Menschen festnehmen, darunter mehr als 100 Soldaten.



Ihnen würden Verbindungen zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen. Den macht die Regierung für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Insgesamt waren Fahndungsbefehle für 260 Menschen ausgeschrieben.