Der Krokodilschädel wird in Münster zu sehen sein. Quelle: Steinweg/LWL/dpa

Rund drei Jahre nach dem Fund eines versteinerten Krokodilschädels im Wiehengebirge wird das 70 Zentimeter lange Stück ab Mitte Februar im Naturkundemuseum in Münster zu sehen sein. Das teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) mit.



2014 hatte ein Mitarbeiter des LWL den 165 Millionen Jahre alten Schädel in einem Steinbruch im Nordosten Nordrhein-Westfalens entdeckt. Nach Angaben des LWL ist dieser Fund der erste eines Meereskrokodils der Gattung Tyrannoneustes in Deutschland.