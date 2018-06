Russischer Panzer und Demonstranten am 17. Juni 1953 in Berlin. Quelle: dpa

Zum 65. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR am 17. Juni 1953 wird heute in Berlin und Ostdeutschland vielfach mit Gedenkveranstaltungen und Gottesdiensten an die Opfer des Protestes erinnert.



Die Bundesregierung lädt zu einer zentralen Gedenkfeier am Mahnmal des Volksaufstandes auf dem Friedhof Seestraße in Berlin-Wedding ein. Zu der Veranstaltung werden auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erwartet.