17-Jähriger tödlich verunglückt

heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Bei einem Abfahrtsrennen im kanadischen Lake Louise ist ein deutscher Nachwuchs-Skirennfahrer ums Leben gekommen. Der 17-Jährige Max Burkhart sei am Dienstag in ein Fangnetz gefahren, bestätigte der Pressesprecher des Deutschen Skiverbands (DSV), Ralph Eder, amDonnerstag .



Max Burkhart sei mit einem Hubschrauber nach Calgary in ein Krankenhaus geflogen worden, wo er am Mittwoch seinen Verletzungen erlag. Max Burkhardt war bei dem Rennen der Nor-Am Cup-Serie für das College-Team der Sugar Bowl Academy an den Start gegangen. Er war Mitglied des Skiclubs Partenkirchen.