Ein Verkehrsschild weist auf die Mautpflicht hin.

Quelle: Jens Büttner/ZB/dpa

Die Grünen melden erneut Zweifel an der offiziellen Einnahme-Kalkulation der umstrittenen Pkw-Maut an. Die Prognose des Bundes basiere auf 17 Jahre alten Daten zur Verkehrsentwicklung, sagte Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn. "Solide Berechnungen sehen anders aus." Am Ende werde das Projekt den Bund mehr kosten, als es einbringe.



Die Pkw-Maut soll laut Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Oktober 2020 starten und nach Abzug der Systemkosten knapp 500 Millionen Euro pro Jahr einbringen.